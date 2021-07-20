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طالبان تفرج عن عشرات الجنود الأفغان بمناسبة عيد الأضحى

20
JULY
2021
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أعلنت حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) أنها ستفرج عن العشرات من الجنود الأفغان المحتجزين لديها بمناسبة عيد الأضحى، بعد ساعات من اتفاق مع الحكومة الأفغانية حول تسريع التفاوض السياسي ووقف أعمال العنف ضد المدنيين، رغم عدم الاتفاق على هدنة خلال فترة العيد.
 
القاهرة - سبوتنيك. وقال متحدث الحركة، ذبيح الله مجاهد، اليوم الاثنين، في تغريدة على "تويتر"، "سيتم إطلاق سراح العشرات من جنود إدارة كابول من سجون الإمارة الإسلامية في مختلف الولايات".
 
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية انسحاب ما يزيد عن 95% من قواتها من أفغانستان، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس الأميركي جو بايدن، الخاص بسحب القوات الأميركية من أفغانستان بشكل كامل بحلول 11 سبتمبر/ أيلول المقبل.
وتشهد الساحة الأفغانية، في الفترة الحالية، مواجهات دامية بين الحكومة وحركة "طالبان"، التي أعلنت سيطرتها على مناطق واسعة في البلاد.
 
وتصاعدت وتيرة العنف والقتال، في ظل تعثر المفاوضات بين طرفي النزاع الأفغاني، للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد. ولكن الطرفان اتفقا لاحقا على تجنيب المدنيين والبنى التحتية أعمال العنف، فضلا عن تسريع وتيرة المفاوضات.
 
واتفقت الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان" على تسريع المفاوضات الجارية في الدوحة وعقد المزيد من اللقاءات عالية المستوى للتوصل لتسوية للأزمة التي تعيشها البلاد، في وقت تتوسع سيطرة حركة طالبان ميدانيا وتقول الحكومة إنها تعمل على استعادة الأماكن التي احتلتها الحركة.
 
وانطلقت في العاصمة القطرية الدوحة، أول أمس السبت، جولة جديدة من محادثات السلام الأفغانية بين وفدي الحكومة برئاسة رئيس مجلس المصالحة الوطنية، عبد الله عبد الله، وحركة "طالبان" المتشددة برئاسة الملا عبد الغني برادار، في وقت تتجه أنظار العالم إلى أفغانستان التي تواصل الحركة السيطرة على مناطق واسعة منها بالتزامن مع انسحاب القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي "ناتو".
 
وقال بيان مشترك للجانبين، صدر مساء أمس الأحد، عقب جولة مفاوضات في العاصمة القطرية، إنهما اتفقا "على ضرورة تسريع المفاوضات من أجل إيجاد حل عادل ودائم للوضع الحالي في أفغانستان في أسرع وقت ممكن".
 
وذكر البيان أن الجانبين "يتفهمان الحاجة إلى حل وسط يستجيب لمصالح وتطلعات جميع الرجال والنساء في أفغانستان في ضوء المبادئ الإسلامية"، مؤكدين الالتزام "بالمشاركة في مفاوضات رفيعة المستوى للتوصل إلى مثل هذه التسوية، وتحقيقا لهذه الغاية سيواصلون عقد مثل هذه الاجتماعات في المستقبل".
 
كما اتفق الطرفان على التعاون في مجال المساعدات الإنسانية، وحماية العاملين في مجال التطعيم نظرًا لانتشار فيروس كورونا على نطاق واسع في أفغانستان، فضلا عن تجنب إسقاط ضحايا مدنيين أو التعرض للبنى التحتية المدنية.
 
ونفى المتحدث باسم وفد طالبان، محمد نعيم، تقارير صحفية حول الاتفاق على وقف لإطلاق النار خلال فترة عيد الأضحى (يبدأ الثلاثاء). وصرح المدعي العام الأفغاني لحركة طالبان (المحظورة في روسيا)، جلال الدين شينواري، أمس الأحد، بأنه إذا لم توافق الحكومة الأفغانية على إطلاق سراح 7 ألاف سجين وشطبهم من القوائم السوداء، فسيكون من الصعب وقف إطلاق النار.
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