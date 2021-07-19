living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اللاجئون الأفغان.. ورقة مساومة تركية أمام الغرب

19
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في الجامع المركزي لبلدة أسندر التابعة لولاية هكاري في أقصى جنوب شرق تركيا، على الحدود مع إيران، يجلس أخشيد آرامي مع زوجته وأثنين من أبناءه، الذي يروي حكاية رحلة نزوحهم الأخيرة من أفغانستان إلى تركيا، لأكثر من خمسة عشر يومياً، حتى أوصلوهم المهربون إلى بلدة "سرو" الإيرانية قبل يومين، ليعبروا بعدها الحدود التركية.
 
يروي آرامي في حديث مع "سكاي نيوز عربية" تفاصيل رحلته المُضنية: "كُنت أملك محلاً تجارياً في السوق المركزية لمدينة هرات غرب أفغانستان، بالقرب من منارة المدينة الشهيرة. بعد أن اقتربت المعارك من المدينة، ساومت مهرباً محلياً كي يوصلني مع عائلتي إلى مدينة مشهد الإيرانية، مقابل حصوله على منزلي في أطراف المدينة، فيما أوصلنا مهرب تركي يعمل مع شبكة عملاء إيرانيين إلى هنا مقابل عشرين ألف دولار، هي محصلة ما كنا نملكه بعد بيع المحل التجاري. لقد رمونا بالقرب من الشارع العام في مدينة سرو، وطلبوا منا السير بموازاة الأوتوستراد حتى الحدود التركية، مذكرين إيانا بأن الحراس الأتراك لن يعترضوا طريقنا، وهذا ما حدث".
 
حالة أخشيد وعائلته تشبه حالة قرابة ربع مليون مواطن أفغاني، تقول إحصاءات الأمم المتحدة إنهم فروا من أفغانستان طوال الشهرين الماضيين، وإن أغلبيتهم المطلقة تتجه إلى إيران ليصلوا إلى تركيا، ومنها لمحاولة الوصول إلى الدول الأوروبية.
 
رحلة موت لحياة ابنتي
 
ويؤكد "مركز دراسات اللجوء والهجرة" التركي في بيان خاص أن متوسط أعداد المهاجرين الذين يدخلون الأراضي التركية من إيران يُقدر بحوال ألف مهاجر يومياً، أكثر من نصفهم من الأفغان.
 
وتشكل مدينتا إسطنبول وأزمير التركيتان مكانين لتجمع عشرات الآلاف من المهاجرين الأفغان، حتى أن بعض الأحياء في المدينتين يشكل فيها الأفغان أغلبية سكانية، حيث تنتشر فيها المحال التجارية والمطاعم ومكاتب التأجير العقاري وشبكات التهريب غير النظامية إلى دولتي بلغاريا واليونان، من دون أن تسعى الأجهزة الأمنية والقضائية التركية على اعتراضها.
 
ويقول الباحث التركي في الشؤون الداخلية أوندر دمير، في حديث مع سكاي نيوز عربية: "من الدوافع الجاذبة للمهاجرين الأفغان لأن يستقروا في تركيا قربها الجغرافي من الدول الأوروبية، خصوصاً من الجزر اليونانية التي يُستحال ضبطها وفصلها عن البر التركي، سيما وأن المهاجرين الأفغان متأكدون أن تركيا لن تعيدهم إلى بلادهم، لأنها تعتبرهم مصدراً لتدفق الأموال على اقتصادها المحلي. فأكثر من مليوني مهاجر أفغاني مروا على الأراضي التركية طوال السنوات العشرة الأخيرة، واستغرقت إقامتهم في تركيا حوالي ثلاث سنوات، ما يعني أن المليارات تدفقت على تركيا جراء تحويلاتهم المالية ومصاريفهم اليومية، فالمهاجرون الأفغان كانوا بمثابة سُياح دائمين طوال هذه السنوات".
 
وبالرغم من التحذيرات التي وجهتها المنظمات المدنية والإنسانية التركية بشأن تفاقم أعداد المهاجرين الأفغان خلال الشهور الأربعة القادمة، ترافقاً مع تغيرات الأوضاع الأمنية داخل أفغانستان، التي من المتوقع أن تصل للذروة خلال فصل الشتاء القادم، إلا أن السلطات التركية لم تُعلن أية إجراءات خاصة بالموضوع، لا من حيث بناء المخيمات ومناطق الاحتجاز الخاصة، ولا حتى تحديد الإجراءات القانونية والحقوقية التي سوف تتعامل عبرها مع هذه الموجة من اللاجئين الأفغان على أراضيها.
 
تشرح الباحثة والناشطة التركية في مؤسسة "كوفنلي" ياسمينا حيدرات في حديث مع سكاي نيوز عربية استراتيجية النظام التركي الحاكم في ذلك الاتجاه بالقول: "تعتقد السُلطة التركية الحاكمة بأن ملف المهجرين الأفغان سينضم إلى مساحة أداة مساومة أخرى في يدها، خصوصاً لو ناهز عددهم المليون لاجئ، فدول الاتحاد الأوروبي، وحتى الولايات المُتحدة نفسها، مُجبرة على الدخول في حوار وتنازلات متبادلة مع تركيا، لضبط حدودها وخلق نوع من الوضع القانوني لهؤلاء الأفغان. حيث ستكون المطالبات التركية سياسية إقليمية ومالية، وطبعاً ميلاً لطلب غض النظر عن سلوكيات النظام التركي. شيء مضاعف مما تفعله بشأن اللاجئين السوريين منذ سنوات".
 
تضيف الباحثة شارحة المؤشرات المتوفرة لدى مركزها "معلوماتنا تقول إن الأغلبية المُطلقة من المهاجرين الأفغان خلال سنة كاملة قادمة ستكون من الطبقات الوسطى والعُليا من المجتمع الأفغاني، ممن يحال أن يعيشوا في ظلال حُكم حركة طالبان، والثروات الشخصية لهؤلاء هي دوماً دون المائة ألف دولار، مما يعني أن العائلات الأفغانية تملك فقط موارد مالية تكفيهم لقرابة ستة أشهر فحسب، وبعد ذلك ستكون دون موارد قط، وتالياً أقرب لشبكات ارتكاب المخالفات الجنائية، وطبعاً النزول للشارع في مراحل لاحقة، وهي أمور ليست ضمن حسابات النظام والحزب الحاكم في تركيا. فالمهاجرون الأفغان هُم مُجرد أداة للاستخدام السياسي بالنسبة لها".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout