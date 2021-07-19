بايدن يستعد لاستقبال أول "زعيم عربي" في البيت الأبيض

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نشر الديوان الملكي الأردني فيديو عبر "تويتر" أمس الأحد، "مكرسا لزيارة العمل التي ينطلق فيها الملك عبدالله الثاني إلى الولايات المتحدة اليوم الاثنين".

ولفت الديوان الملكي إلى أن "الملك عبدالله الثاني سيكون أول زعيم عربي يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض".

وأشار إلى أن "الزيارة تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والعمل من أجل استقرار المنطقة والبدء بمرحلة التعافي من الجائحة، ونقل وجهة النظر العربية بعد نشاط دبلوماسي أردني في المنطقة".

وذكرت وكالة "رويترز" أنه "فضلا عن الاجتماع مع الرئيس الأميركية، سيحضر الملك عبدالله إفطار عمل مع نائبة الرئيس كاملا هاريس بمقر إقامتها يوم الثلاثاء يعقبه اجتماع بوزير الخارجية أنتوني بلينكن بمقر وزارة الخارجية".

وقال مسؤول كبير بإدارة بايدن إن "من المتوقع أن تشمل المحادثات بين الرئيس الأميركي والعاهل الأردني الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في ضوء وصول بينيت للسلطة مؤخرا محل بنيامين نتنياهو".

يذكر أن "الأسبوع الماضي التقى الملك عبدالله الثاني في عمان بقائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي، والجنرال ريتشارد كلارك، قائد قيادة العمليات الخاصة الأمريكية، لبحث المستجدات في المنطقة وجهود مكافحة الإرهاب".