البابا فرنسيس عبر تويتر: إنَّ الشفقة تولد من التأمل

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غرد البابا فرنسيس اليوم في حسابه عبر تويتر داعيا لتعزيز الحوار مع الله : "لنتعلم في زمن الصيف هذا أن نتوقف، ونطفئ الهاتف المحمول لكي ننظر في عيون الأشخاص، ونعزز الصمت، ونتأمل في الطبيعة، ونجدد أنفسنا في الحوار مع الله."

و أكمل متمنيا الانتباه للآخرين و مواساة جراحهم قائلا : "وحده القلب الذي لا يسمح للعجلة بأن تستحوذ عليه هو القادر على التأثُّر، أي أنه لا يسمح بأن تسيطر على تفكيره أموره الشخصية والأشياء التي يجب عليه القيام بها؛ بل يتنبّه للآخرين ولجراحهم واحتياجاتهم. إنَّ الشفقة تولد من التأمل."