جونسون سيخضع للعزل خارج أوقات العمل بعدما احتكّ بمصاب بكوفيد-19

A + A -

بعدما احتكّ بشخص مصاب بكوفيد-19، سيخضع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للعزل لكن فقط خارج أوقات العمل إذ يشارك في برنامج تجريبي، وفق ما أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية.



وقال متحدث باسم داونينغ ستريت إن جونسون ووزير المال ريشي سوناك: "تلقوا اتصالا من جهاز الصحة العامة إثر احتكاكهما بشخص مصاب بكوفيد-19".

وأعلن وزير الصحة ساجد جاويد السبت أنه مصاب بكوفيد-19.



لكن جونسون وسوناك سيتجنّبان عزلاً كاملاً لأنهما "سيشاركان في برنامج تجريبي للفحوص اليومية لكشف الإصابات" سيسمح "لهما بمواصلة العمل من داونينغ ستريت".



وأوضح المتحدث أنهما لن يقوما سوى بإدارة مسائل حكومية أساسية خلال هذه الفترة.