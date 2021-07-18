الإمارات تكشف نتائج استخدام عقار "سوتروفيماب" لعلاج كورونا

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كشفت الصحة الإماراتية بالتعاون مع دائرة الصحة بأبو ظبي وهيئة الصحة بدبي عن فعالية عقار "سوتروفيماب" لعلاج كورونا في شفاء الإصابات الطفيفة إلى المتوسطة لدى المرضى الأكثر عرضة للخطر.

وأوضح مكتب أبو ظبي الإعلامي عبر موقعه الإلكتروني، أن 6175 مريضا في الإمارات حصلوا على عقار سوتروفيماب خلال الفترة من 30 يونيو حتى 13 يوليو.

وأكد المكتب أن العقار أدى إلى الشفاء التام لـ97% من الحاصلين عليه في غضون 14 يوما من تلقيه، ومنع تطور المرض إلى الوفاة بنسبة 100%، ومنع دخول المريض للعناية المركزة بنسبة 99%.

وذكر أن نحو 52% من الحاصلين على العقار سنهم 50 سنة وما فوق.

وأفاد بأن العقار تلقاه المصابون بكوفيد-19 ممن لديهم أمراض مختلفة كالسمنة والسكري وأمراض القلب والسرطان وغيرها.

ويحتوي عقار "سوتروفيماب" المتوفر في جميع منشآت "صحة"، على أجسام مضادة وحيدة النسيلة تعطى عن طريق الحقن الوريدي ويستخدم لعلاج البالغين والنساء الحوامل والأطفال فوق سن 12 عاما، والفئات الأكثر عرضة للإصابة ممن يعانون أمراضا مزمنة.