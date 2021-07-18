محكمة أرمينية ترفض الطعن المقدم ضد إعادة انتخاب باشينيان

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ردّت المحكمة الدستورية في أرمينيا الطعن الذي تقدمت به أحزاب المعارضة ضد فوز رئيس الوزراء نيكول باشينيان في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت الشهر الماضي.



وعلى الرغم من الفوز الساحق لحزب باشينيان "العقد المدني" في انتخابات حزيران، فقد ادعى تحالف أحزاب المعارضة بقيادة الرئيس السابق روبرت كوتشاريان حصول مخالفات انتخابية.



وطالب التحالف المحكمة الدستورية بإلغاء نتائج الانتخابات.



والسبت رفضت المحكمة الطعن و"قضت بتأييد قرار لجنة الانتخابات المركزية الصادر في 27 حزيران بشأن نتائج الانتخابات البرلمانية"، بحسب رئيس المحكمة آرمان ديلانيان.ودعا باشينيان لانتخابات مبكرة بهدف نزع فتيل الأزمة السياسية التي عصفت بأرمينيا عقب الهزيمة العسكرية أمام أذربيجان العام الماضي.

وأدى النزاع الذي استمر ستة أسابيع حول منطقة ناغورني قرة باغ في شهري ايلول/سبتمبر وتشرين الاول/ 2020 الى مقتل أكثر من 6,500 شخص.



كما شهد وقف إطلاق النار بوساطة روسية تنازل يريفان عن مساحات شاسعة من الأراضي التي سيطرت عليها لعقود لصالح باكو.



واتهمت أحزاب المعارضة باشينيان بإساءة إدارة الحرب واعتبرت شروط الهدنة في أرمينيا إهانة وطنية، ما أدى إلى احتجاجات طويلة في الشارع.

ومع ذلك تمكن حزب باشينيان "العقد المدني" من حصد 54 بالمئة من الأصوات، مقابل 21 بالمئة لتحالف كوتشاريان.



