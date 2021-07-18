living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

محكمة أرمينية ترفض الطعن المقدم ضد إعادة انتخاب باشينيان

18
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ردّت المحكمة الدستورية في أرمينيا الطعن الذي تقدمت به أحزاب المعارضة ضد فوز رئيس الوزراء نيكول باشينيان في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت الشهر الماضي.
 
وعلى الرغم من الفوز الساحق لحزب باشينيان "العقد المدني" في انتخابات حزيران، فقد ادعى تحالف أحزاب المعارضة بقيادة الرئيس السابق روبرت كوتشاريان حصول مخالفات انتخابية. 
 
وطالب التحالف المحكمة الدستورية بإلغاء نتائج الانتخابات. 
 
والسبت رفضت المحكمة الطعن و"قضت بتأييد قرار لجنة الانتخابات المركزية الصادر في 27 حزيران بشأن نتائج الانتخابات البرلمانية"، بحسب رئيس المحكمة آرمان ديلانيان.ودعا باشينيان لانتخابات مبكرة بهدف نزع فتيل الأزمة السياسية التي عصفت بأرمينيا عقب الهزيمة العسكرية أمام أذربيجان العام الماضي.

وأدى النزاع الذي استمر ستة أسابيع حول منطقة ناغورني قرة باغ في شهري ايلول/سبتمبر وتشرين الاول/ 2020 الى مقتل أكثر من 6,500 شخص.
 
كما شهد وقف إطلاق النار بوساطة روسية تنازل يريفان عن مساحات شاسعة من الأراضي التي سيطرت عليها لعقود لصالح باكو. 
 
واتهمت أحزاب المعارضة باشينيان بإساءة إدارة الحرب واعتبرت شروط الهدنة في أرمينيا إهانة وطنية، ما أدى إلى احتجاجات طويلة في الشارع. 

ومع ذلك تمكن حزب باشينيان "العقد المدني" من حصد 54 بالمئة من الأصوات، مقابل 21 بالمئة لتحالف كوتشاريان.
 
 


 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout