هل يستطيع فيروس كورونا الاندماج في الجينوم البشري؟

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قال ألكسندر سيميونوف رئيس فرع مركز دراسات الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية "فيكتور" في يكاترينبورغ، إن الفيروس التاجي ليس من الفيروسات التي يمكنها الاندماج في الجينوم البشري.

وذكر الخبير أن فيروس كورونا، يختلف بذلك عن فيروس نقص المناعة البشري أو التهاب الكبد B.

وأضاف سيميونوف: "لا تمتلك الفيروسات التاجية، التي تنتمي إلى عائلة فيروسات الحمض النووي الريبي، الهياكل اللازمة للاندماج أو التدخل في الجينوم البشري. هناك، في الواقع، فيروسات يمكنها الاندماج في الجينوم البشري، ومن أشهرها فيروس نقص المناعة البشري، وفيروس التهاب الكبد B، وكذلك فيروسات الأورام المختلفة".

وشدد سيمينوف على أن فيروسات الحمض النووي الريبي، لا تستطيع من حيث المبدأ الاندماج في الجينوم البشري. وذلك لأنها لا تمتلك جينات يمكنها ترميز وتشفير البروتينات التي تسمح للفيروسات بقطع الحمض النووي البشري وباندماج الفيروسات في الكروموسوم.