عراقجي: إيران في مرحلة إنتقالية وعلى الأطراف في مفاوضات فيينا إنتظار الإدارة الجديدة

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أكد كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي أن بلاده تمر بمرحلة انتقالية، وأن على الأطراف في مفاوضات فيينا انتظار الإدارة الجديدة للبلاد.

وحول مسألة تبادل السجناء مع الولايات المتحدة وبريطانيا، قال: "من الممكن تبادل السجناء مع الولايات المتحدة وبريطانيا، في حال التزمتا بتعهداتهما".

وأضاف: "على أميركا وبريطانيا ألا يربطوا الجانب الإنساني لتبادل السجناء مع الاتفاق النووي".

وتابع: "يجب أن لا نجعل تبادل السجناء رهن الأهداف السياسية، وأن فعلنا قد نخسر التبادل والاتفاق معا".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، مطلع الشهر الجاري، أن "بلاده تجري مفاوضات لإطلاق سراح المواطنين الإيرانيين المحتجزين في الولايات المتحدة ودول غربية أخرى".

