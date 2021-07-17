إعلام: مقتل طفلة وإصابة 5 آخرين جراء إطلاق نار في واشنطن

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لقيت طفلة في السادسة من عمرها مصرعها، وأصيب 5 آخرون، جراء إطلاق نار في منطقة كولومبيا في واشنطن العاصمة.

وقالت الشرطة إن الفتاة المصابة البالغة من العمر 6 سنوات توفيت في المستشفى. وأصيب خمسة آخرون، ثلاثة رجال وامرأتان، لكن حياتهم ليست في خطر.

ولم يتم القبض على أحد فيما يتعلق بإطلاق النار حتى الآن.

في الأسبوع الماضي، أطلق النار على اثنين من العملاء الفيدراليين للمكتب الأمريكي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات وأحد ضباط الشرطة أثناء إجراء تحقيق في شيكاغو، إلينوي.

في وقت سابق من شهر يوليو/ تموز، أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو حالة الطوارئ في ولايته، في محاولة للحد من عدد عمليات إطلاق النار والقتل.

وفي 2020، قُتل في الولايات المتحدة أكثر من 43 ألف شخص بأسلحة نارية، بما في ذلك في حالات انتحار، وفق موقع "غان فايلنس أركايف".