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شرطي أمريكي يقتل رجلا يحمل مسدسا مزيفا في هوليوود

16
JULY
2021
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قالت شرطة لوس أنجلوس، إن أحد عناصرها أطلق الرصاص على رجل كان يمشي بمسدس في يده على كورنيش المشاهير في هوليوود.
 
وذكرت الشرطة، في تغريدة على "تويتر"، أنه اتضح لاحقا أن المسدس لم يكن حقيقيا.
 
وشددت الشرطة، على أنها تلقت عدة بلاغات عن رجل أبيض مسلح يسير في كورنيش المشاهير في هوليوود.
 
وأضافت الشرطة في بيانها: "عندما وصل رجال الشرطة إلى مكان الحادث، شاهدوا رجلا مسلحا بمسدس. وبعد ذلك فتح أحد رجال الشرطة النار، وأصيب الرجل المسلح نتيجة لذلك ونقل إلى المستشفى حيث توفي. ولاحقا تبين أن السلاح الذي تم العثور عليه في مكان الحادث كان مزيفا".
 
ونوه البيان، بأن امرأة أصيبت أثناء إطلاق النار، وتم نقلها إلى المستشفى.
 
ولم يحدد بيان الشرطة، سبب إطلاق النار. وقالت الشرطة إنها ستحقق وتفحص فيديو كاميرا التي كان يحملها رجل الشرطة خلال إطلاق النار، بالإضافة إلى استجواب الشهود.
روسيا اليوم
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