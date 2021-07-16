"مصر جت قبل التاريخ".. أغنية وطنية لشيرين أمام السيسي

A + A -

حضر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الخميس فعاليات المؤتمر الأول للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في ستاد القاهرة.

وقامت المطربة شيرين عبد الوهاب بأداء أغنية وطنية أمام السيسي في احتفالية مبادرة "حياة كريمة".

وجاءت في مطلع الأغنية: "مصر جت قبل التاريخ والتاريخ جه بعدها، ومصر قادرة لما تنوي تعمل معجزات".

ومبادرة حياة كريمة أطلقها الرئيس المصري في 2 يناير 2019، لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية على مستوى جمهورية مصر العربية، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

وتسعى "حياة كريمة" لتوحيد الجهود بين كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر وخارجها في ملف التنمية المستدامة.

كما تهدف للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد، وذلك من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجا في القري والمراكز المستهدفة، والبالغ عددها 4658 قرية باستثمارات تقدر بـ 700 مليار جنيه تسهم في تحسين حياة أكثر من نصف سكان مصر، من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة تتناغم أهدافها ومحاورها مع أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة وذلك بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات تشمل سكن كريم، وصحة، وتعليم، وثقافة وبنية تحتية وبيئة نظيفة ومجتمعات منتجة وذلك لضمان استدامة التنمية في القري والمراكز المستهدفة.