هولندا تعيد فرض العمل من المنزل بعد تزايد إصابات كورونا

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أعلنت هولندا، اليوم الأربعاء 14 يوليو/تموز، إعادة فرض العمل من المنزل، بعد تزايد إصابات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأبلغ رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، البرلمان، اليوم الأربعاء، بأن هولندا ستعيد فرض التوجيهات بالعمل من المنزل، بسبب تزايد إصابات "كوفيد-19"، بعد أسبوعين فحسب من رفع القيود، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز".

وكانت يوم الجمعة الماضي، قد أعادت هولندا فرض القيود على الحانات والمطاعم والملاهي الليلية، لوقف موجة من الإصابات بين الشبان.

وذلك بعد أسبوعين فقط من رفع معظم إجراءات العزل العام مع انخفاض الحالات.

وأوضحت الحكومة الهولندية أن التوصية بالعمل من المنزل، ليست إجبارية، وتسري على من يستطيعون ذلك فقط.

وتم إلغاء معظم إجراءات العزل العام في 26 يونيو/حزيران، بعدما أدى الإسراع في التطعيم باللقاحات الواقية من "كوفيد-19" إلى انخفاض الإصابات بشكل كبير.

وجرى استدعاء البرلمان من عطلته الصيفية، من أجل مناقشة خاصة بشأن ارتفاع في الإصابات بلغ 6 أمثال، حيث ارتفع عدد حالات الإصابة اليوم الأربعاء لأكثر من 10 آلاف خلال 24 ساعة لأول مرة منذ 6 أشهر.