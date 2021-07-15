مكتب الرئيس البرازيلي: بولسونارو ربما يحتاج إلى جراحة عاجلة

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قال مكتب الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في بيان صدر الأربعاء، إنه يجري نقل الرئيس إلى ساو باولو، حيث سيقرر الأطباء ما إذا كان سيحتاج للخضوع إلى جراحة عاجلة أم لا.

وأضاف مكتب الرئيس البرازيلي، أن بولسونارو يعاني من انسداد في الأمعاء، بحسب رويترز.

وتلقى بولسونارو طعنة في البطن في أثناء تجمع سياسي في عام 2018 مما استلزم خضوعه لعدد من العمليات الجراحية منذ ذلك الحين.

وقال فلافيو بولسونارو ابن الرئيس إن "والده يواجه صعوبة في التحدث".

وذكر في تصريحات لقناة "سي. إن. إن برازيل" إنه "إذا كان والده بحاجة للخضوع للجراحة، فإنها لن تكون إجراء خطيرا"، مضيفا: "الأطباء أزالوا سوائل من معدة بولسونارو".