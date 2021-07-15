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مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعا يحظر استيراد منتجات إقليم شينجيانغ الصيني

15
JULY
2021
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أقر مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء تشريعا يحظر استيراد أي منتجات من إقليم شينجيانغ الصيني. 
 
تأتي الخطوة في أحدث مساعي واشنطن لمعاقبة بكين على ما يقول مسؤولون أمريكيون إنها إبادة متواصلة ضد الويغور وجماعات المسلمين الأخرى.، بحسب رويترز.
 
وسيحول التشريع الذي أعده الحزبان الديمقراطي والجمهوري وأقره مجلس الشيوخ بالإجماع عبء الإثبات على المستوردين. وتحظر القوانين الحالية البضائع إذا كانت هناك أدلة منطقية على إنتاجها بالسخرة.
 
ويجب أن يوافق مجلس النواب أيضا على مشروع القانون قبل إرساله إلى البيت الأبيض كي يصدق عليه الرئيس جو بايدن. ولم يتضح بعد متي يمكن حدوث ذلك.
 
وزادت إدارة الرئيس جو بايدن العقوبات وأصدرت يوم الثلاثاء تحذيرا للشركات من أنها قد تنتهك القوانين الأمريكية إذا كانت عملياتها مرتبطة ولو بصورة غير مباشرة بشبكات المراقبة في شينجيانغ. 
 
وتقول جماعات حقوق الإنسان وخبراء خارجيون إن أكثر من مليون من أقلية الإيغور وأقليات أخرى معظمها من المسلمين تم اعتقالهم في شبكة من معسكرات الاعتقال في جميع أنحاء الإقليم.
 
في المقابل تنفي الصين الاتهامات وتصف المعسكرات بأنها مراكز تدريب مهني لمكافحة التطرف الديني.
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