سلطات هايتي تكشف عدد المعتقلين بتهمة اغتيال رئيس البلاد

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كشفت شرطة هايتي اليوم الخميس عن عدد المعتقلين في قضية اغتيال رئيس البلاد، جوفينيل مويس.

وبحسب المعطيات الجديدة للشرطة على موقعها في الفيسبوك، بلغ عدد المعتقلين بقضية اغتيال رئيس البلاد 23 شخصا، بينهم 18 كولومبيا وخمسة هاييتيين.

يذكر في وقت سابق تم الإعلان عن اعتقال 17 شخصا.

وتم اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس في هجوم مسلحين على مقره يوم 7 تموز / يوليو الحالي، حيث أردوه بـ12 رصاصة في جسده دون أن يصاب حراسه بأذى.

وأعلنت سلطات هايتي، أنها حددت هوية 28 شخصا يشتبه بهم في تنفيذ الهجوم، منهم 26 مرتزقا كولومبيا، وشخصين يحملان الجنسية الأمريكية.