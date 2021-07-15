إيران تعلق على "المزاعم الأمريكية" بشأن الضلوع في خطف ناشط

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ذكرت وسائل إعلام رسمية أن إيران رفضت "المزاعم الأمريكية السخيفة والتي لا أساس لها" حول ضلوع طهران في التخطيط لخطف شخصية صحفية وناشطة حقوقية تنتقد إيران ومقيمة في نيويورك.

وقال سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية "هذا الزعم الجديد من الحكومة الأمريكية.. لا أساس له على الإطلاق وسخيف ولا يستحق عناء الرد".