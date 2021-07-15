الرئيس البرازيلي يواجه صعوبة في التحدث وقد يخضع لجراحة عاجلة

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قال مكتب الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في بيان، اليوم (الأربعاء)، إنه يجري نقل الرئيس إلى ساو باولو حيث سيقرر الأطباء ما إذا كان سيحتاج للخضوع إلى جراحة عاجلة.وتلقى بولسونارو طعنة في البطن أثناء تجمع سياسي في عام 2018، مما استلزم خضوعه لعدد من العمليات الجراحية منذ ذلك الحين.



وذكر البيان أن الرئيس يعاني من انسداد في الأمعاء. وقال فلافيو بولسونارو ابن الرئيس إن والده يواجه صعوبة في التحدُّث.



وفي تصريحات لقناة «سي إن إن برازيل»، قال فلافيو، وهو سيناتور اتحادي، إنه إذا كان والده بحاجة للخضوع للجراحة فإنها لن تكون إجراء خطيراً. وأضاف أن الأطباء أزالوا سوائل من معدة بولسونارو.