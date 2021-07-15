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تظاهرة ضد تدابير احتواء كورونا في اليونان

15
JULY
2021
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تظاهر نحو 4 آلاف شخص في وسط العاصمة اليونانية أثينا مساء اليوم احتجاجا على الإجراءات الحكومية التي أعلنت الإثنين للحد من تفشي المتحورة "دلتا" من فيروس كورونا، وفق ما أعلنت الشرطة. 
     
وهتف المتظاهرون "نقول لا!"، واعتدى بعضهم على صحافيين ومصورين.
      
وأعلن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في كلمة الإثنين إلزام مسدي الرعاية الصحيّة وموظفي دور رعاية المسنين بالتطعيم، تحت طائلة إيقافهم عن العمل.  
     
واعتبارا من الجمعة وحتى نهاية آب، ستستقبل أماكن الترفيه والحانات ودور السينما والمسارح وكل الأماكن المغلقة الأشخاص المطعمين فقط. 

وتم حتى الآن تطعيم 4,3 مليون شخص بشكل كامل في اليونان من أصل 10,7 مليون نسمة، لكن الحكومة تخشى حدوث ارتفاع مفاجئ في الإصابات وزيادة العبء على المستشفيات مع انتشار المتحورة "دلتا" شديدة العدوى. 
     
وسجلت اليونان اليوم أكثر من 2900 إصابة جديدة بكوفيد-19، مقارنة بـ800 فقط قبل أسبوع.
 
 
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