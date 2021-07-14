السفير الإيراني لدى موسكو: رسالة خامنئي إلى بوتين كانت "بالغة الأهمية"

أكد السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، أن الرسالة التي بعثها المرشد الإيراني، علي خامنئي، إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كانت "بالغة الأهمية".

وخلال مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الإيراني، قال كاظم جلالي: "كانت رسالة المرشد الإيراني التي بعثها مع رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إلى الرئيس بوتين، بالغة الأهمية، من أجل توسيع العلاقات بين البلدين"، مشيرا إلى أن "هناك مجالات مختلفة في هذه الرسالة، سواء من حيث الاتفاقية المستقبلية التي ينبغي التوصل إليها، ومن حيث التعاون الاقتصادي".

ولفت السفير الإيراني إلى قانون أقره الكونغرس الأمريكي لتخريب العلاقات الإيرانية الروسية، والذي يتضمن أيضا ميزانيات سنوية، وأوضخ قائلا: "لقد خصصوا 1900 مليار دولار لتدمير علاقات إيران وروسيا والصين مع أوروبا".

وأضاف: "علي خامنئي أكد دائما أن إيران مستقلة، وفي نفس الوقت روسيا هي جارتنا الشمالية، ونريد أيضا أن تكون روسيا قوية، ويمكن أن تكون مفيدة على الساحة الدولية اليوم، لأن وجهات نظرنا مشتركة تجاه القضايا العالمية، ولم نكن في ظل روسيا، فنحن اليوم قوة إقليمية كبرى إلى جانب روسيا".

وأكمل كاظم جلالي: "إذا حاربنا الإرهاب في المنطقة، فإن الراية الرئيسية لمحاربة الإرهاب في يد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فواضح تماما الدور المهم لقائد فيلق القدس الراحل في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وانضمام روسيا الى محاربة تنظيم "داعش" والإرهاب. والجمهورية الإسلامية الإيرانية مستقلة تمامًا في سياستها الخارجية"، مشيرا إلى أن "40% من التبادلات التجارية بين إيران وروسيا تتم بعملات وطنية ثنائية".