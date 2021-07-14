living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

السفير الإيراني لدى موسكو: رسالة خامنئي إلى بوتين كانت "بالغة الأهمية"

14
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، أن الرسالة التي بعثها المرشد الإيراني، علي خامنئي، إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كانت "بالغة الأهمية".

 

وخلال مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الإيراني، قال كاظم جلالي: "كانت رسالة المرشد الإيراني التي بعثها مع رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إلى الرئيس بوتين، بالغة الأهمية، من أجل توسيع العلاقات بين البلدين"، مشيرا إلى أن "هناك مجالات مختلفة في هذه الرسالة، سواء من حيث الاتفاقية المستقبلية التي ينبغي التوصل إليها، ومن حيث التعاون الاقتصادي".

ولفت السفير الإيراني إلى قانون أقره الكونغرس الأمريكي لتخريب العلاقات الإيرانية الروسية، والذي يتضمن أيضا ميزانيات سنوية، وأوضخ قائلا: "لقد خصصوا 1900 مليار دولار لتدمير علاقات إيران وروسيا والصين مع أوروبا".

وأضاف: "علي خامنئي أكد دائما أن إيران مستقلة، وفي نفس الوقت روسيا هي جارتنا الشمالية، ونريد أيضا أن تكون روسيا قوية، ويمكن أن تكون مفيدة على الساحة الدولية اليوم، لأن وجهات نظرنا مشتركة تجاه القضايا العالمية، ولم نكن في ظل روسيا، فنحن اليوم قوة إقليمية كبرى إلى جانب روسيا".

وأكمل كاظم جلالي: "إذا حاربنا الإرهاب في المنطقة، فإن الراية الرئيسية لمحاربة الإرهاب في يد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فواضح تماما الدور المهم لقائد فيلق القدس الراحل في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وانضمام روسيا الى محاربة تنظيم "داعش" والإرهاب. والجمهورية الإسلامية الإيرانية مستقلة تمامًا في سياستها الخارجية"، مشيرا إلى أن "40% من التبادلات التجارية بين إيران وروسيا تتم بعملات وطنية ثنائية".

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout