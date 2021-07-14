أفغانستان... قتيل و10 جرحى في اشتباك بين السجناء والشرطة بسجن قندهار

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أفادت مصادر خاصة بحصول اشتباكات بين السجناء والشرطة في سجن قندهار المركزي ليلة أمس الثلاثاء، أسفرت عن مصرع سجين واحد وإصابة 10 آخرين.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" إن "10 سجناء أصيبوا وقتل سجين واحد في اشتباك أو خلاف بين سجناء وأفراد الشرطة في سجن قندهار المركزي الليلة الماضية".

ولم يذكر المصدر سبب الاشتباكات، لكنه قال إنها استمرت لأكثر من ساعتين.

وتجري مواجهات في أفغانستان، بين القوات الحكومية ومسلحي "طالبان"، الذين استولوا على مناطق كبيرة في المناطق الريفية وشنوا هجوماً على المدن الكبرى. يأتي التصعيد وسط انسحاب القوات الأمريكية، الذي وعدت واشنطن بإكماله بحلول 11 أيلول/ سبتمبر القادم.