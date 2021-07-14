بايدن يهيب بالكونغرس إقرار تشريع حقوق التصويت ويندد "بكذبة" ترامب الكبرى

A + A -

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن إقرار تشريع متعثر في الكونغرس يتيح حقوق تصويت واسعة "حتمية وطنية"، لكنه لم يحدد مسارا للتغلب على معارضة الجمهوريين للتشريع.

كانت العديد من الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون قد أقرت قيودا انتخابية جديدة هذا العام، في خطوة لقيت تشجيعا من الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

وفي كلمة حماسية ألقاها بايدن في مدينة فيلادلفيا نقلتها رويترز، انتقد بايدن ترامب ومؤيديه دون أن يذكره بالاسم لترديدهم مزاعم بأن انتخابات 2020 سُلبت من الرئيس الجمهوري السابق من خلال تزوير واسع النطاق.

وقال بايدن أمام حشد أخذ يردد هتافات التأييد له، "اسمعوني جيدا: هناك هجمة تشهدها أمريكا اليوم، محاولة لكبت وتقويض الحق في التصويت في انتخابات حرة ونزيهة".

وأضاف "الكذبة الكبرى ليست سوى كذبة كبرى". مشيرا إلى اتهامات غير معضدة بالأدلة بحدوث تلاعب في نتائج الانتخابات رددها ترامب وحلفاؤه.

ومضى قائلا "في أمريكا، إن أنت خسرت فإنك تقبل النتيجة وتتّبع الدستور وتحاول ثانية.. لكنك لا تصف الحقائق بأنها مزيفة وتحاول هدم التجربة الأمريكية لمجرد أنك غير راض. هذه ليست فطنة سياسية.. بل أنانية".

وتابع أنه يجب على الجمهوريين، أن "يقفوا لوجه الله" ويعارضوا القيود الانتخابية وقال "ألا تشعرون بالخزي؟".

ويواجه تشريع حقوق التصويت معركة متصاعدة في الكونغرس، حيث أعاق الجمهوريون في مجلس الشيوخ حتى مناقشته.

وشبّه بايدن مساعي تقويض حقوق التصويت بقوانين العهد الماضي، التي كانت تمنع السود والنساء من التصويت.

وقال "إنهم يريدون تصعيب الأمر بشدة... يأملون ألا يصوت الناس على الإطلاق".

وتابع "لا بد أن نمرر (قانون من أجل الشعب). هذه حتمية وطنية".