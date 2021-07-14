البرق يقتل 60 شخصا في الهند خلال يوم واحد

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لقي أكثر من 60 شخصا مصرعهم بسبب ضربات البرق الصاعقة في شمال الهند، يوم الأحد، بما في ذلك أشخصا خرجوا لالتقاط صور "سيلفي" في مواقع أثرية.

موسكو- سبوتنيك. وفقا لتقرير لإذاعة "إن دي تي في" الهندية، بلغ عدد القتلى في ولاية أوتار براديش 41 قتيلا. وكان الضحايا بالدرجة الأولى من النساء والأطفال في المناطق الريفية.

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في ولاية راجاستان، ضرب البرق مجموعة من 11 سائحا، كان يلتقطون صور سيلفي أثناء زيارتهم لقلعة العنبر، فيما توفي 9 أشخاص آخرين بسبب الصواعق في نفس اليوم في أجزاء مختلفة من الولاية.

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعويضات مالية لأسر القتلى أو المصابين.

البرق هو حدث شائع في الهند خلال موسم الرياح الموسمية، والذي يستمر من يونيو/ حزيران إلى سبتمبر/ أيلول، وعادة ما يتسبب في سقوط عشرات القتلى.