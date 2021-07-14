الخارجية الأمريكية: نخوض مع إيران محادثات غير مباشرة لكن نشطة حول تبادل السجناء

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تجري "محادثات غير مباشرة لكن نشطة" مع إيران بشأن تبادل السجناء.



وقال المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، ردا على سؤال حول أنباء عن إجراء محادثات بشأن هذا الموضوع: "صحيح، تجري مناقشات غير مباشرة لكن نشطة حول تحرير الأمريكيين الذين تم اعتقالهم بشكل غير عادل".

وأشار برايس إلى أن هذه المحادثات منفصلة عن المفاوضات حول إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، مشددا على سعي الولايات المتحدة إلى تحرير مواطنيها المعتقلين في إيران في أسرع وقت.

واعتبر أن إيران تمارس اعتقالات غير عادلة للأمريكيين لاستخدامهم كأداة سياسية، مشيرا إلى أن هذا الأمر "يثير غضبا".