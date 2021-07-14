طهران: مستعدون لتبادل كل السجناء مع الولايات المتحدة والمفاوضات جارية

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الوطن السورية :

كشف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، عن مفاوضات جارية لتبادل السجناء الإيرانيين والأميركيين، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها عند التوصل إلى نتائج.



وقال ربيعي في تصريحات له أمس: «المفاوضات تشمل كذلك السجناء الإيرانيين في الدول الأخرى الذين تم اعتقالهم بطلب من واشنطن، ونحن مستعدون لتبادل كل السجناء مع الولايات المتحدة».



وبخصوص المفاوضات «النووية»، أشار ربيعي إلى أنه إذا أوفت الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي بالتزاماتها القانونية، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستفي بالتزاماتها القانونية حسب البنود الواردة في الاتفاق النووي في أقرب وقت ممكن، معتبراً أن مواقف المتحدث باسم الخارجية الأميركية في هذا الصدد غير مقبولة، والوضع الحالي في الاتفاق النووي يرجع إلى تصرفات بلاده ومقارباتها غير القانونية وأحادية الجانب.