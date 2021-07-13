اليونان تعلن التطعيم الإجباري لفئات محددة من المواطنين

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أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الاثنين، عن التطعيم الإجباري لفئات محددة من المواطنين.

وقال ميتسوتاكيس: "أصبح التطعيم الفوري للعاملين في دور رعاية المسنين إلزاميًا، وهذه هي الفئة الأكثر ضعفًا. أولئك الذين لا يفعلون ذلك سيتم إيقافهم عن العمل في 16 أغسطس".

كما قال إنه ابتداءً من 1 أيلول / سبتمبر، سيتم تطبيق التطعيم الإجباري للعاملين في المجال الطبي في القطاعين العام والخاص.

في الوقت نفسه، أضاف ميتسوتاكيس أن الجيش والمجندين سيكون لديهم أيضًا "الفرصة والحوافز" للتطعيم في وحداتهم.

وبلغ أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في اليونان 440872 حالة.