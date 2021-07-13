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وزيرة أمريكية: ارتفاع عدد المسنين في البلاد سيوجه ضربة قوية للاقتصاد

13
JULY
2021
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قالت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، اليوم الاثنين، إن الرئيس جو بايدن لم يحصل بعد على دعم كاف من أقرانه الديمقراطيين لتأمين 400 مليار دولار في الإنفاق على الرعاية بالمنزل للمسنين والمعاقين يحتاجها الاقتصاد بشدة.
 
وأضافت ريموندو، أن ارتفاع أعداد المسنين في الولايات المتحدة سيوجه ضربة شديدة للبلاد، ما لم تحدث زيادة في المساعدات الاتحادية، وحذرت من أن الوضع الحالي "لا يمكن الدفاع عنه".
 
وتابعت أن "الفشل في التحرك سيلحق ضررا بالاقتصاد الأمريكي بأن يجعل من الصعب على النساء اللاتي خرجن من قوة العمل بالملايين أثناء جائحة كوفيد-19، أن يرجعن للعمل أو يبقين في قوة العمل".
 
ويظهر أحدث تعداد أن من بين سكان الولايات المتحدة البالغ عددهم حاليا 328 مليون نسمة فإن 54 مليونا، أو 16.5 بالمئة، فوق سن الخامسة والستين.
 
وبحلول العام 2030 سيرتفع ذلك الرقم إلى 74 مليونا.
 
ويتزايد عدد الأمريكيين الذين تزيد أعمارهم على 85 عاما، وهم بشكل عام يحتاجون لأكبر قدر من الرعاية، بوتيرة أسرع.
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