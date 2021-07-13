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توقف تسليمها مرارا.. عيب جديد بطائرة بوينغ "المنحوسة"

13
JULY
2021
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قالت إدارة الطيران الاتحادية بالولايات المتحدة، إنه تم اكتشاف عيب جديد في تصنيع طائرات "بوينغ 787 دريملاينر"، التي تلاحقها المشاكل منذ فترة، مؤكدة أن الشركة "ستعكف على إصلاحها" قبل تسليم الطائرات.
 
وذكرت الإدارة أن العيب "قريب من مقدمة طائرات معينة من طراز 787 دريملاينر، في مخزن الطائرات التي لم يتم تسليمها"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
 
وأوضحت إدارة الطيران الاتحادية، أن هذا العيب تم اكتشافه في إطار الفحص المستمر لعمليات تدعيم طائرات "بوينغ 787"، التي تتطلبها الإدارة.
 
 
وتابعت: "على الرغم من أن العيب لا يشكل تهديدا فوريا لسلامة الطيران، فإن بوينغ تعهدت بإصلاح هذه الطائرات قبل استئناف التسليم".
 
وقالت إدارة الطيران إنها بعد مراجعة البيانات "ستحدد ما إذا كان ينبغي إدخال تعديلات مماثلة على الطائرات 787 المستخدمة فعليا".
 
وامتنعت بوينغ عن التعليق. ولدى الشركة حوالي 100 طائرة 787 لم يتم تسليمها.
 
وكانت بوينغ قد أوقفت عمليات تسليم طائرات 787 في أواخر مايو، بعد أن أثارت إدارة الطيران الاتحادية مخاوف تتعلق بأسلوب الفحص المقترح. وقالت إنها "تنتظر بيانات إضافية من بوينغ قبل أن تحدد ما إذا كل حل الشركة يتماشى مع اللوائح المتعلقة بالسلامة".
 
وواجهت طائرات بوينغ 737 ماكس و787 مشاكل كهربائية وغيرها منذ أواخر العام الماضي، ولم تلبث أن استأنفت تسليم طائرات 787 في مارس، بعد توقف 5 أشهر، حتى توقف التسليم مرة أخرى في مايو.
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