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كورونا.. منظمة الصحة تعلن توقعاتها بشأن سلالة دلتا

13
JULY
2021
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توقع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الاثنين، أن يصبح المتحور "دلتا" سلالة كورونا السائدة في جميع أنحاء العالم.
 
ونقلت وكالة رويترز عن تيدروس قوله إن متحور دلتا "موجود الآن في أكثر من 104 دولة"، مضيفا "نتوقع أن يصبح السلالة السائدة في جميع أنحاء العالم قريبا".
 
كما أشار مدير منظمة الصحة العالمية إلى أن الفجوة العالمية في إمداد اللقاحات "غير منصفة إلى حد كبير"، مشيرا إلى أنه "لا ينبغي للدول أن تطلب مزيدا من الجرعات لسكانها الذين تم تطعيمهم، في حين أن دولا أخرى لم تتلق بعد اللقاحات".
 
والأربعاء الماضي، أعرب غيبريسوس عن غضبه لأن "بعض البلدان المتقدمة في حملة التلقيح تخطط الآن لإعطاء جرعات إضافية في الأشهر المقبلة وتتخلى عن تدابير الصحة العامة ولا تتوخى الحذر كما لو أن الجائحة قد انتهت".
 
وأضاف: "مع ذلك نظرا للتطور السريع للمتحورات والتفاوت الفظيع في التحصين، يشهد عدد كبير جدا من البلدان في العالم زيادة حادة في الحالات والاستشفاء".
 
وتابع: "استحواذ البلدان الغنية على الجزء الأكبر من جرعات اللقاحات المضادة لكوفيد، غير مقبول أخلاقيا وغير فعال من وجهة نظر الصحة العامة ضد فيروس يصيب الجهاز التنفسي ويتحور بسرعة ويتمكن من الانتقال من إنسان إلى آخر بفعالية أكبر".
 
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