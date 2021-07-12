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لندن.. إصابة 19 شرطيا في ليلة فوز إيطاليا على إنجلترا

12
JULY
2021
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قالت الشرطة البريطانية، الاثنين، إن 19 من أفرادها أصيبوا خلال تصديهم لحشود أثناء عملية حفظ الأمن في نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 بين إيطاليا وإنجلترا، بعد اندلاع اشتباكات بين مشجعين ومسؤولين بالقرب من استاد ويمبلي.

وقالت شرطة العاصمة على تويتر: "اعتقلنا 49 خلال النهار بسبب ارتكاب مخالفات مختلفة. وأضاف: "عمليتنا لحفظ الأمن لنهائي يورو 2020 تقترب من نهايتها".

وجاءت الاعتقالات بعد اندلاع اشتباكات بين مشجعين ومسؤولين بالقرب من استاد ويمبلي، الذي تجمع حوله آلاف المشجعين، إذ نجح بعضهم في اقتحامه.

وقالت شرطة العاصمة على تويتر: "لا يزال عدد من أفراد الشرطة في الخدمة يساعدون المشجعين على مغادرة ويمبلي أو وسط لندن".

وفي وقت سابق، اقتحم مشجعون لا يحملون تذاكر دخول، ملعب ويمبلي، وتمكنوا من الوصول إلى مباراة نهائي بطولة أوروبا بين إنجلترا وإيطاليا، ليلة الاثنين.

وشوهد المشجعون يقفون في ملعب ويمبلي، لكنهم غير قادرين على الوصول إلى مقاعد. وقالت إدارة استاد ويمبلي في بيان: "وقع خرق أمني ودخلت مجموعة صغيرة من المشجعين الملعب".

وأضافت أن المسؤولين يعملون مع المضيفين والأمن لإخراج المشجعين الذين ليس بحوزتهم تذاكر. كما ذكرت أن "أي شخص داخل الاستاد بدون تذكرة سيتم طرده على الفور".

 

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