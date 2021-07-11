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إعلام: فرنسا تسمح بعودة الحياة إلى الملاهي الليلية شريطة تطبيق التزامات صحية

11
JULY
2021
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أعلنت فرنسا، اليوم السبت، إعادة فتح الملاهي الليلية وصالات الرقص، شريطة التزامها بحزمة من الإجراءات الصحية.
 
وجاء في تقرير لقناة فرانس 24، مساء اليوم السبت، أن فرنسا أعادت فتح الملاهي الليلية، ليلة اليوم السبت، أمام روادها بشرط التزامها بقدرة استيعاب لا تتجاوز الـ75%، وإبراز شهادة اللقاح ضد فيروس كورونا، وهو ما يعرف في فرنسا باسم "الشهادة الصحية". 
 
وأكدت القناة أنه في حال كان الزائر من غير متلقي اللقاح، فإنه بإمكانه إبراز فحص سلبي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، شريطة ألا تتجاوز مدته الـ48 ساعة، وذلك في الوقت الذي يمكن لرواد وعشاق الملاهي الليلية جميعهم الاستمتاع بسهرتهم دون كمامات.
 
ويتزامن قرار فرنسا بإعادة فتح الملاهي الليلية، مع إغلاق برشلونة وهولندا نواديهما الليلية. ويذكر أن فرنسا سجلت، أمس الجمعة، 4600 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو ما يعني ضعف عدد إصابات الأسبوع الماضي.
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