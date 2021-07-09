الحكومة والمعارضة الفنزويلية تستعدان لجولة جديدة من المباحثات في أغسطس

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أفادت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" بأن الحكومة الفنزويلية والمعارضة تستعدان لجولة جديدة من المباحثات، قد تبدأ في مطلع أغسطس المقبل في المكسيك.

وأشارت المصادر إلى أن ممثلي الحكومة والمعارضة سيلتقون لبحث سبل تجاوز الأزمة السياسية في البلاد.

وأضافت أن المباحثات ستجري بوساطة دولية، وستكون مدعومة من قبل النرويج، التي كانت وسيطا في المفاوضات عام 2019.

وحسب المصادر، فإن وفدا نرويجيا سيزور فنزويلا هذا الأسبوع.

ويأتي ذلك بعد إعلان الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي عن استعدادها لمراجعة سياسة العقوبات تجاه فنزويلا في حال تحقيق "تقدم ملموس" باتجاه انتخابات جديدة في البلاد.