living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

موقع لتتبع السفن: المدمرة البريطانية " ديفيندر" موجودة الآن في البحر الأحمر

9
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وصلت إلى البحر الأحمر المدمرة البريطانية " ديفيندر" التي سبق أن اخترقت المياه الإقليمية الروسية قرب جزيرة القرم نهاية الشهر الماضي وهو ما وصفته موسكو في حينه بأنه استفزاز.

ووفقا لبوابة "مادينا ترافيك" المتخصصة بتتبع حركة السفن فإن المدمرة " ديفيندر" في البحر الأحمر الآن، وأن الميناء الحالي هو جدة، وكان المقر السابق لـ "ديفندر" في جبل طارق.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في 23 يونيو أن قواتها أطلقت طلقات تحذيرية على مسار المدمرة البريطانية "ديفيندر"، وهددت لاحقا بقصف السفن البحرية البريطانية في البحر الأسود إذا وقع المزيد من الأعمال "الاستفزازية" قبالة شبه جزيرة القرم الروسية.

وألقت روسيا قنابل في طريق المدمرة أثناء مرورها قرب شبه جزيرة القرم، واعتبرت الحادث توغلا في المياه الروسية واستفزازا موجها ضدها.

كما علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر "الخط المباشر السنوي مع المواطنين الروس"، على الحادث وقال إنه "قلق بشأن شيء آخر - شيء أكثر جوهرية، وهو بداية التطور العسكري بالأراضي الأوكرانية، وأن الاستفزاز بمشاركة (ديفندر) مباشرة بعد القمة الروسية الأميركية كان لإظهار عدم احترام الغرب لاختيار سكان القرم".

واعتبر بوتين أن هذا الاستفزاز في البحر الأسود لم يقم به البريطانيون وحدهم بل بمشاركة من الأمريكيين أيضا.

بينما زعمت بريطانيا، التي لا تعترف بتبعية القرم إلى روسيا، أن "ديفيندر" أبحرت في المياه الأوكرانية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout