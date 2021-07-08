تحقيق أمام المدعى العام لدى المحكمة الجنائية الدولية

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بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٦ تقدم رئيس الجمعية الدولية لمكافحة فيروس كورونا والإنتهاكات العالمية المحامي جاد خليل //http://iacco.fr في مدينة لاهاي في هولندا بطلب أمام المدعى العام لفتح تحقيق دولي لمعرفة : "من ، كيف ، متى ، ولماذا " تم إنتشار الفيروس من مختبرات ووهان في الصين أدّى إلى وفاة ملايين الاشخاص حول العالم . استند الطلب على اعترافات شخصية من مديرة و علماء في المختبر . أما شهادات المتضررين المواطنين في الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي وتصريحات الرؤوساء في القمة السباعية المنعقدة في بريطانيا بتاريخ ١١-١٣ حزيران ٢٠٢١ تؤكد توافر شروط إختصاص المحكمة الجنائية الدولية كملجاء أخير لمعاقبة هذه الجرائم الانسانية والإبادة الجماعية .