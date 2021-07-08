استخبارات كوريا الجنوبية: كيم جونغ أون فقد أكثر من 10 كيلوغرامات من وزنه

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يتواصل اهتمام وسائل الإعلام الدولية، والكورية الجنوبية بشكل خاص، بصحة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بعد أن ظهر وقد فقد الكثير من وزنه.

وذكرت صحيفة "تشونان إلبو" أن استخبارات كوريا الجنوبية تعتقد بأن الزعيم الكوري الشمالي يتمتع بصحة جيدة، وأنه فقد ما بين 10 إلى 20 كيلوغراما من وزنه.

وكان التلفزيون المركز الكوري الشمالي قد تطرق مؤخرا، في سابقة فريدة، إلى النحافة التي تعرض لها قوام زعيم البلاد، ونقل على لسان أحد المواطنين أن رعايا كيم جونغ أون، هالتهم نحافته وفقدانه لوزنه، حتى أن الكثيرين أجهشوا بالبكاء.