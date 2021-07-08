living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الحكومة الفرنسية: متحور "دلتا" قد يفسد علينا الصيف

8
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حذرت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، من أن سلالة "دلتا" شديدة العدوى المتحورة عن فيروس كورونا المستجد، قد تتسبب في إفساد فصل الصيف، في حال اجتاحت البلاد موجة رابعة من الوباء.
 
وقال المتحدث باسم الحكومة غابرييل أتال، إن متحور "دلتا"، يمثل حاليا 40% من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في فرنسا، بحسب "رويترز".
 
وأوضح خلال مؤتمر صحفي أن نسبة هذه السلالة تضاعفت بشكل أسبوعي على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية.
 
وأشار المسؤول الفرنسي إلى أن نسبة الإصابات بهذه السلالة بلغت 10% قبل 3 أسابيع، ثم ارتفعت إلى 20% الأسبوع الماضي، لتصبح 40% هذا الأسبوع.
 
وتابع أتال: "هذه السلالة خطيرة وسريعة الانتشار، وأينما تواجدت، يمكن أن تفسد الصيف".
 
وقال "نتلقى المزيد والمزيد من إشارات التحذير، ويمكن أن نرى نفس المسار كما هو الحال في بعض الدول المجاورة".
 
وتشهد بريطانيا ارتفاعا في حالات الإصابة، وفي إسبانيا والبرتغال، إذ أجبر معدل الإصابات المتسارع السلطات بالفعل على فرض قيود جديدة لمواجهة الوباء.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout