الحكومة الفرنسية: متحور "دلتا" قد يفسد علينا الصيف

A + A -

حذرت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، من أن سلالة "دلتا" شديدة العدوى المتحورة عن فيروس كورونا المستجد، قد تتسبب في إفساد فصل الصيف، في حال اجتاحت البلاد موجة رابعة من الوباء.

وقال المتحدث باسم الحكومة غابرييل أتال، إن متحور "دلتا"، يمثل حاليا 40% من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في فرنسا، بحسب "رويترز".

وأوضح خلال مؤتمر صحفي أن نسبة هذه السلالة تضاعفت بشكل أسبوعي على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية.

وأشار المسؤول الفرنسي إلى أن نسبة الإصابات بهذه السلالة بلغت 10% قبل 3 أسابيع، ثم ارتفعت إلى 20% الأسبوع الماضي، لتصبح 40% هذا الأسبوع.

وتابع أتال: "هذه السلالة خطيرة وسريعة الانتشار، وأينما تواجدت، يمكن أن تفسد الصيف".

وقال "نتلقى المزيد والمزيد من إشارات التحذير، ويمكن أن نرى نفس المسار كما هو الحال في بعض الدول المجاورة".

وتشهد بريطانيا ارتفاعا في حالات الإصابة، وفي إسبانيا والبرتغال، إذ أجبر معدل الإصابات المتسارع السلطات بالفعل على فرض قيود جديدة لمواجهة الوباء.