living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بايدن يحدد الرد المناسب على الهجوم السيبراني ضد اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري

8
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه سيحدد اليوم الخميس، خطته للرد المناسب على الهجوم الإلكتروني ضد اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري.
 
وقال البيت الأبيض في بيان، إن "بايدن أكد أنه سيحدد بشكل دقيق ما سيفعله الخميس للرد على الهجوم الإلكتروني الذي استهدف اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري".
 
 
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، في تصريحات سابقة، إن "تقارير وسائل الإعلام الأمريكية التي تزعم أن القراصنة الروس [كوزي بير] هي وراء الهجوم الإلكتروني سبقت الإدارة والتحقيق وأنه لم يتم إصدار أي إسناد فعلي بعد".
 
هذا ونفى الحزب الجمهوري الأمريكي، تقارير حول اختراق قراصنة تابعين للحكومة الروسية أنظمة حواسيب اللجنة الوطنية بالحزب الجمهوري.
 
بدورها وصفت السفارة الروسية في الولايات المتحدة تلك التقارير بأنها افتراءات.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout