بايدن يحدد الرد المناسب على الهجوم السيبراني ضد اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري

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قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه سيحدد اليوم الخميس، خطته للرد المناسب على الهجوم الإلكتروني ضد اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن "بايدن أكد أنه سيحدد بشكل دقيق ما سيفعله الخميس للرد على الهجوم الإلكتروني الذي استهدف اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري".

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، في تصريحات سابقة، إن "تقارير وسائل الإعلام الأمريكية التي تزعم أن القراصنة الروس [كوزي بير] هي وراء الهجوم الإلكتروني سبقت الإدارة والتحقيق وأنه لم يتم إصدار أي إسناد فعلي بعد".

هذا ونفى الحزب الجمهوري الأمريكي، تقارير حول اختراق قراصنة تابعين للحكومة الروسية أنظمة حواسيب اللجنة الوطنية بالحزب الجمهوري.

بدورها وصفت السفارة الروسية في الولايات المتحدة تلك التقارير بأنها افتراءات.