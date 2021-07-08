أمريكا… ارتفاع حصيلة ضحايا المبنى المنهار بولاية فلوريدا إلى 54 شخصا

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ارتفعت حصيلة ضحايا المبنى المنهار في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، الخميس، إلى 54 شخصا، وذلك بعد انتشال 18 جثة أخرى من تحت أنقاض المبنى.

وقال مسؤولون في الولاية إنه لم يعد هناك أي أمل في العثور على أحياء بين قرابة 100 شخص لا يزالون في عداد المفقودين، بحسب رويترز.

وانتشلت فرق الإنقاذ حتى الآن 54 جثة إجمالا من تحت أنقاض مبنى تشامبلين تاورز ساوث في بلدة سيرفسايد المطلة على المحيط.

وقال راي جاد الله مساعد رئيس إدارة الإطفاء في مقاطعة ميامي ديد لأسر الضحايا خلال إفادة خاصة إنه لم تعد هناك أي فرصة الآن في العثور على ناجين.

هذا ووقعت مأساة انهيار المبنى السكني، الذي تم تشييده قبل 40 عاما في مدينة سيرفسايد قرب ميامي، صباح 24 من الشهر المنصرم، وكان يخضع لإصلاحات بعد مراجعة أجريت عام 2018 ووجدت ضررا إنشائيا كبيرا فيه.

وأعلنت السلطات، أن حوالي نصف الشقق الموجودة هناك، البالغ عددها 130، قد دُمرت، وتستمر أعمال البحث، وقد تم هدم بقايا المبنى في نهاية الأسبوع.