إيران ترى أنه لا ضرورة لأي مخاوف بشأن إنتاج اليورانيوم المخصب

قال سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم (الأربعاء)، إن قرار إيران إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تبلغ 20 في المائة هو لأغراض سلمية بحتة، مضيفا أن طهران ستتراجع عن خطواتها النووية بمجرد رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن المتحدث قوله: «على عكس المزاعم التي تطلقها الولايات المتحدة والدول الأوروبية... هذا الإجراء لأغراض سلمية بحتة وهو للاستخدام في مفاعل طهران البحثي»، حسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، أمس (الثلاثاء)، إن إيران بدأت عملية إنتاج اليورانيوم المخصب. وقالت طهرات إنها أبلغت الوكالة بقرارها.

وأثارت الخطوة الإيرانية انتقادات من الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015. وتجري تلك الدول مفاوضات مع طهران منذ أوائل أبريل (نيسان) لإحياء الاتفاق الذي قبلت إيران بموجبه فرض قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.وانسحبت واشنطن من الاتفاق قبل 3 سنوات، وردّت إيران بخرق تدريجي لبنوده.وقال خطيب زاده: «هذا الإجراء لا يتناقض مع التزامات إيران المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية بموجب اتفاق 2015... وطهران مستعدة للتراجع عن خطواتها لدى رفع العقوبات».وأوضح مسؤولون أميركيون وأوروبيون أن قرار إيران سيعقّد، وربما ينسف، المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، التي تستهدف إعادة البلدين للامتثال لبنود الاتفاق النووي.وأنتجت إيران بالفعل كمية صغيرة غير مخصبة من معدن اليورانيوم هذا العام. وكان ذلك انتهاكاً للاتفاق، الذي يحظر جميع الأنشطة المتعلقة بمعدن اليورانيوم لإمكان استخدامه في إنتاج المادة الرئيسية لصنع قنبلة نووية.ونفت إيران مراراً سعيها لامتلاك أسلحة نووية.