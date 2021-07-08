الهجرة المصرية تطلق جسرا جويا لإعادة المصريين العالقين بالإمارات

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أعلنت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم أنه سيتم إطلاق جسر جوي لتنظيم عودة الراغبين من المصريين العالقين بالإمارات إلى أرض البلاد، اعتبارا من يوم غد الخميس.

وأكدت مكرم المتابعة المستمرة من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، حيث يتم إطلاعه على كافة التطورات الخاصة بموقف العالقين المصريين بالإمارات.

وأضافت أن "وزارة السياحة والآثار استدعت الشركات السياحية التي قامت بحجز تذاكر الطيران الخاصة بالمصريين العالقين بالإمارات لبحث آلية عودتهم"، مؤكدة أن "الشركات السياحية قد تعهدت باتخاذ كافة الإجراءات لعودة المواطنين إلى أرض الوطن".

وأعلنت أنه "بداية من يوم غد الخميس الموافق 8 يوليو، سيكون هناك جسر جوي لعودة الراغبين من المصريين العالقين بدولة الإمارات إلى أرض الوطن"، لافتة إلى استمرار التنسيق مع خالد العناني وزير السياحة والآثار، ومحمد منار عنبة وزير الطيران المدني حتى الانتهاء من عودة الراغبين من المصريين العالقين.

وأهابت بـ"عدم الاعتداد بأية معلومات غير دقيقة تصدر في هذا الشأن من جهات غير رسمية، بما قد يعرض المصريين العالقين بالإمارات لأي ضرر".