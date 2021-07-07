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الحزب الجمهوري الأمريكي ينفي اختراق قراصنة روس حواسيب تابعة للحزب

7
JULY
2021
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نفى الحزب الجمهوري الأمريكي، والسفارة الروسية بالولايات المتحدة، تقارير حول اختراق قراصنة تابعين للحكومة الروسية أنظمة حواسيب اللجنة الوطنية بالحزب الجمهوري.
 
ووصفت السفارة الروسية في الولايات المتحدة تقرير وكالة "بلومبيرغ" للأنباء بأن "قراصنة تابعين للحكومة الروسية" اخترقوا موقع اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري على أنه افتراءات.
 
وقالت البعثة الدبلوماسية، "نرفض بشدة هذه الافتراءات ونؤكد أن الحزب نفسه نفى حقيقة الهجوم السيبراني. ولا يوجد دليل على وقوع الهجوم".
 
كما دعت الصحفيين إلى "تذكر أخلاقيات المهنة ووقف الاتهامات".
 
"نحن واثقون من أن المناقشة المهنية لجميع القضايا المتعلقة بالمجال السيبراني ستسمح للمختصين بشكل مشترك بتحسين أمن البنية التحتية للمعلومات في بلداننا. والاتهامات غير الرسمية القائمة على شهادة بعض المؤلفين المجهولين لا تتدخل إلا في مثل هذا العمل".
 
من جهتها، قالت مديرة الاتصالات بالحزب الجمهوري، دانييل ألفاريز، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأربعاء، إن "ما نشر في وسائل الإعلام ليس صحيحا".
 
 
وقالت "بلومبيرغ" في وقت سابق، نقلا عن مصادر، إن قراصنة يزعم ارتباطهم بروسيا اخترقوا اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري الأمريكي الأسبوع الماضي.
روسيا اليوم
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