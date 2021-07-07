living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

العاصفة "إلسا" تشتد وتتحول لإعصار مع اقترابها من فلوريدا

7
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اشتدت قوة العاصفة الاستوائية "إلسا"، ليلة الأربعاء، لتصبح إعصارا من الدرجة الأولى مع اقترابها من سواحل فلوريدا، بحسب ما أفادت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية.
 
وقال المركز الوطني للأعاصير إن الإعصار إلسا يتقدم بسرعة 22 كلم/ساعة مصحوباً برياح عاتية تبلغ سرعتها 120 كلم/ساعة، مشيرا إلى أنه إذا واصل الإعصار مساره الحالي فسيمر فوق الساحل الغربي لفلوريدا أو على مقربة منه بحلول ليلة وصباح الأربعاء.
 
وكانت السلطات طلبت من السكان التأهب لمواجهة عواصف خطرة وانقطاع محتمل للتيار الكهربائي. وقبل توجهها إلى خليج المكسيك ضربت العاصفة الاستوائية منطقة البحر الكاريبي.
 
وكان مطار تامبا أعلن تعليق الرحلات التجارية من الخامسة من مساء الثلاثاء وحتى العاشرة من صباح الأربعاء على الأقل.
 
وقالت مساعدة حاكم فلوريدا جانيت نونيز الثلاثاء: "ندعو سكان فلوريدا لبدء استعداداتهم، وهذا يتضمن إمكان البقاء بدون كهرباء لبضعة أيام، والتزود بما يكفي من الطعام والماء لكل فرد من أفراد الأسرة".
 
وأضافت: "إذا كانت هناك أوامر إخلاء في منطقتكم، فهذا من أجل سلامتكم"، معلنة فتح مراكز إيواء طارئة.
 
وبعد أن تسببت بمقتل ثلاثة أشخاص في جمهورية الدومينيكان وسانت لوسيا، ضربت إلسا الاثنين كوبا مصحوبة بأمطار غزيرة، لكن من دون أن تتسبب بأضرار جسيمة في الجزيرة.
 
ويصل الإعصار إلسا إلى فلوريدا بعد أقل من أسبوعين من الكارثة التي حلّت ببلدة سيرفسايد الصغيرة الواقعة شمال مدينة ميامي، حيث انهار جزء من مبنى ليلة 24 يونيو موديا بأرواح 32 شخصا على الأقل في حين لا يزال 113 آخرون في عداد المفقودين.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout