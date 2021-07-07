روسيا تدعو لاستئناف مفاوضات الصفقة النووية بلا إبطاء في ظل نيّة طهران إنتاج اليورانيوم النقي

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دعت روسيا يوم الثلاثاء إلى عدم الإبطاء في استئناف المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني، وذلك على خلفية إعلان طهران نيتها إنتاج اليورانيوم النقي اللازم لتوليد الوقود النووي.

وكتب ميخائيل أوليانوف مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا على "تويتر": "أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران ستقوم بإنتاج اليورانيوم النقي المخصب إلى مستوى 20%. بدورها تحافظ الولايات المتحدة على سياسة الضغط الأقصى التي بدأها (الرئيس الأميركي السابق) دونالد ترامب. والمخرج الوحيد من هذه الحلقة المفرغة هو استئناف مفاوضات فيينا بلا إبطاء والعودة الكاملة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة".

وفي وقت سابق أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تعتزم إنتاج اليورانيوم المخصب حتى مستوى 20% لاستخدامه في تصنيع الوقود لمفاعل أبحاث في طهران.

واختتمت في فيينا يوم الأحد 20 تموز الجولة السادسة من المفاوضات حول الإعادة الكاملة لخطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة ببرنامج طهران النووي، مما يقتضي عودة واشنطن إلى الاتفاق الذي انسحبت إدارة ترامب منه في أيار 2018.

ولا يزال الغموض يلف موعد الجولة السابعة من المفاوضات، لكن من المتوقع أن تصبح ختامية، حسبما ذكر أوليانوف في حديث لوكالة "نوفوستي" في وقت سابق.