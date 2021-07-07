الولايات المتحدة تبحث دعم القوات الأفغانية عن بعد

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أكد المتحدث باسم "البنتاغون" جون كيربي أن بلاده تناقش مع جيران أفغانستان إمكانية مشاركتهم في أشكال مختلفة من الدعم عن بعد لكابل، بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.