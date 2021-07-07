سلطنة عمان تلغي صلاة عيد الأضحى بسبب جائحة كورونا

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أعلنت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع تطورات كورونا في سلطنة عمان، عدم إقامة صلاة عيد الأضحى والتجمعات بكافة أنواعها، بسبب ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.