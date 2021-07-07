بريطانيا وفرنسا وألمانيا قلقة إزاء نية إيران إنتاج اليورانيوم النقي وتخصيبه

أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك عن "قلقها البالغ" إزاء نية إيران إبلاغ وكالة الطاقة الذرية بأنها بصدد إنتاج اليورانيوم النقي وتخصيبه حتى 20 بالمئة.

وقالت الدول الثلاث: "ليس لإيران حاجة مدنية مبررة لإنتاج اليورانيوم النقي وهي خطوة رئيسية على طريق تطوير السلاح النووي".

وتابعت الدول الثلاث: "نحث إيران بشدة على أن توقف دون إبطاء جميع الأنشطة التي تنتهك الاتفاق النووي وأن تعود إلى طاولة المفاوضات في فيينا برؤية تفضي بها إلى نهاية سريعة".

وقالت وكالة الطاقة الذرية يوم الثلاثاء، إن إيران تعتزم إنتاج اليورانيوم وتخصيبه حتى 20 في المئة.

وأضافت الوكالة أن إيران تعتزم استخدام اليورانيوم المخصب في تصنيع الوقود لمفاعل أبحاث في طهران.

وقالت الوكالة إن الخطوة التي ستقدم عليها إيران ستكون عملية متعددة المراحل، مما يشير إلى أنها ستستغرق وقتا، لكن القوى الغربية استنكرت مرارا إنتاج إيران كمية صغيرة من اليورانيوم غير المخصب وخططها لإنتاج المعدن الصرف، الذي يمكن استخدامه في صنع قنبلة نووية بعد تخصيبه.

ومن المرجح أن تثير هذه الخطوة غضب القوى الغربية التي تجري محادثات مع الجمهورية الإسلامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني