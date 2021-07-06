هبوط حاد بأسعار النفط بعد إلغاء اجتماع أوبك+

هوت أسعار النفط في جلسة متقلبة بعد أن ألغت مجموعة "أوبك+" اجتماعها لعدم تمكن أعضائها الرئيسيين من الوصول إلى اتفاق لزيادة الإنتاج.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 2.3 دولار، أو 3.4 في المئة، لتسجل عند التسوية 74.53 دولارا للبرميل بعد أن قفزت أثناء الجلسة إلى 77.84 دولارا وهو أعلى مستوى لها منذ تشرين الأول 2018.

وأغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط منخفضة 1.79 دولار، أو 2.4 في المئة، إلى 73.37 دولارا للبرميل بعد أن لامست 76.98 دولارا وهو أعلى مستوى لها منذ تشرين الثاني 2014.